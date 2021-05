«In vista della stagione estiva in arrivo, è necessario pedonalizzare altri tratti di strada della città». Con questa motivazioe cinque consiglieri comunali Pippo Doddo, Fabiana Bambaci, Massimo Bagli, Santina Sgrò e Danilo Ficarra hanno presentato una mozione con la quale chiedono al sindaco il prolungamento dell’isola pedonale di via Medici sino a piazza Mazzini.

Nel documento evidenziano anche l’importanza di inserire elementi di arredo urbano e giochi per bambini al fine di creare motivo di richiamo per le famiglie che spesso portano i loro figli al parco giochi del centro commerciale. I consiglieri suggeriscono anche come risolvere il problema dei parcheggi che andrebbero a ridursi. «Si potrebbe prendere in esame ­– si legge nel documento – alcuni punti strategici per la realizzazione di aree di parcheggio, magari nella zona del Borgo o nella via Madonna del Lume, reintegrando gli stalli soppressi e addirittura aumentando il numero degli stessi. Così facendo si libererebbe il centro storico dal traffico veicolare e si darebbe respiro al commercio milazzese. Tutto ciò ovviamente dovrà prevedere finanziamenti solo in minima parte pubblici, cercando di coinvolgere anche i privati».