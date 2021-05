La palestra Dream Fitness dopo un duro inverno riparte per un’estate rovente. Intanto già pronto per la nuova apertura di lunedì 24 maggio c’è Marco Dramis con lo storico team che da anni, con competenza e professionalità, ha trasformato la struttura di via XX Luglio in una di quelle più conosciute di Milazzo. Oltre alla sala attrezzi, ripartiranno i corsi fitness tra i quali quelli di Ginnastica Posturale, Functional Training, Fit Boxe e le lezioni individuali con Personal Trainer.

Tutto si svolgerà in totale sicurezza nel pieno rispetto del protocollo ideato per la gestione delle palestre. «I nostri locali – precisa Marco – sono tutti dotati di impianti di aereazione e purificazione dell’aria e abbiamo già studiato le soluzioni per il rispetto del distanziamento senza, ovviamente, sacrificare la comodità che la nostra struttura ha sempre offerto. Insomma la Dream Fitness è pronta per cui “se non avete fretta di invecchiare. Muovetevi”

L’ingresso è consentito previa prenotazione tramite App che va scaricata e utilizzata per poter usufruire di tutti i servizi offerti dalla palestra.



(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE DREAM FITNESS PER OGGI MILAZZO)