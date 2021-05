Vigili urbani stagionali per affrontare l’estate. La giunta municipale ha approvato un progetto per il controllo e miglioramento della circolazione veicolare e pedonale che prevede l’assunzione a tempo determinato di ventidue agenti di polizia locale che presteranno servizio per 24 ore settimanali per cinque mesi, dando mandato al comandante del Corpo di indire la selezione pubblica mediante titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere le persone da utilizzare.

«Un provvedimento ritenuto opportuno dall’Amministrazione – sottolineano il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla viabilità De Gaetano – alla luce delle gravi carenze di organico della Polizia locale, consolidate da anni e anche in vista dei prossimi pensionamenti, che deprime in maniera uniforme ed intensa i servizi previsti su tutto il territorio comunale».

In atto infatti da 60 unità che costituivano il corpo di polizia municipale, dal prossimo mese di giugno si potrà contare solo su quattro unità a tempo indeterminato full-time, altre undici a 24 ore, peraltro con le limitazioni previste anche dalla fruizione di determinate normative come la legge 104/92. Da qui la decisione di dare questo nuovo impulso non solo per i servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano (deposito dei rifiuti), occupazione della sede stradale e supporto a manifestazioni ed eventi che sono tipici della stagione estiva. Il personale assunto sarà impiegato anche nelle fasce notturne.

