Questa mattina si è spento il professore Bartolo Cannistrà, 81 anni, già presidente della Società di Storia Patria, di Italia Nostra e fondatore del settimanale “la Città”.

Cannistrà, per decenni docente del Liceo classico Impallomeni, ha illuminato il mondo della cultura cittadina con iniziative e manifestazioni culturali. Le ultime forze le ha profuse nella Lute, la Libera università per la terza età, che ha contribuito a far crescere e ampliare con sedi nel comprensorio.

Alla famiglia Cannistrà le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo.