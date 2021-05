Il copione è sempre lo stesso: orde di ragazzini che si spostano in gruppi da 50/60, qualche bicchiere di troppo, la scintilla che fa scoppiare la rissa e l’arrivo delle forze dell’ordine a sirene spiegate quando tutto è finito. La domenica sera ormai nel centro di Milazzo è lotta tra “bande”. Di solito da un lato ci sono “i barcellonesi”, dall’altro i giovani locali. Questa sera si sono scaldati gli animi dei “marocchini”, ragazzi e ragazze extracomunitari ormai naturalizzati milazzesi.

Una situazione che da un lato non fa più notizia, essendo una normalità, ma che comincia a preoccupare anche i commercianti che da un lato attendono il fine settimane per aumentare il magro fatturato settimanale ma dall’altro si devono confrontare con assembramenti di giovani (spesso alticci), un traffico incentivato anche da un flusso di centinaia di ragazzini che occupano strade e piazze e i clienti che potrebbero demotivarsi ed evitare il centro di Milazzo la domenica per evitare situazioni spiacevoli.

I cavalli (piazza Caio Duilio) è il cuore di tutto. I gruppi si annusano e poi si aspetta la scintilla che fa nascere lo scontro. Dopo qualche minuto si dividono in rivoli nelle varie vie limitrofe: via pescheria, via Cumbo Borgia, la Sena, Marina Garibaldi (gli alberelli) o via Medici. Per poi ricompattarsi, inseguirsi, inviare “spedizioni” punitive.

«La situazione sta cominciando a diventare preoccupante – dice Maurizio Capone, rappresentante di Amiamo Milazzo, l’associazione che riunisce diverse categorie di operatori commerciali della città – non si tratta di episodi sporadici ma una situazione che si perpetua da mesi. Tutti vogliamo ritornare alla normalità, ma è assurdo che le attività commerciali rimangono chiuse o contingentate per evitare contagi e poi si consente a centinaia di ragazzini di muoversi indisturbati, spesso senza mascherine e con bicchieri in mano».

Amiamo Milazzo invita il sindaco Pippo Midili a prendere adeguati provvedimenti affinché si scongiurino episodi che possono sfociare in situazioni ancora più gravi anche in vista delle aperture della zona gialla e con l’estate alle porte.