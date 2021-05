Sarà inaugurato con un open day l’hub vaccinale del Parco Corolla domani, lunedì 17 maggio. A partire dalle 11 tutte le fasce di cittadini over 40 potranno vaccinarsi senza prenotazione, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali.

Saranno allestiti al primo piano della nuova ala (cinema) 16 box complessivi tra anamnesi. vaccinazione e area riservata all’emergenza. All’ingresso accoglieranno gli utenti un infopoint, punti di assistenza per la compilazione dei moduli, la distribuzione ticket con l’orario di prenotazione. L’ultima accettazione è prevista alle ore 19.

Quello del Parco Corolla è il primo hub vaccinale in Sicilia all’interno di un Centro commerciale. Saranno presenti il commissario emergenza Covid 19 Messina Alberto Firenze, il direttore generale facente funzioni dell’ASP Messina Bernardo Alagna, la responsabile del Dipartimento Prevenzione medica Distretto di Milazzo, Rosalba Di Paola; il responsabile del Personale dell’hub Mario Bellomo; la proprietà del Parco Corolla rappresentata da Carlo Calcagno e dal direttore della struttura, Santi Grillo; il sindaco di Milazzo Pippo Midili e la sottosegretaria Barbara Floridia.

“Si tratta – ha detto il Commissario Alberto Firenze di un importante passo in avanti per cercare di avvicinare più persone possibili alla vaccinazione e per accelerare con la campagna in Sicilia”.

I centri vaccinali di via Impallomeni e dell’ospedale Fogliani saranno contestualmente chiusi. Coloro che hanno già prenotato si dovranno recarsi direttamente al Parco Corolla.