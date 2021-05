Dopo una pulizia iniziale, a ridosso della vittoria elettorale, le strade, le ville e le aiuole di Milazzo sono ritornate ad essere preda di erbacce. Il simbolo è la centralissima Piazza Nastasi con i giochi coperti dalla vegetazione. Per affrontare il problema, il comune ha avviato l’iter per un accordo quadro e predisporre la manutenzione del verde pubblico e della scerbatura delle strade. La decisione scaturisce – evidenzia l’Amministrazione – dalla necessitĂ di affidare in tempi rapidi il servizio ad una ditta esterna, considerata l’assenza di giardinieri comunali.

Il ricorso all’Accordo quadro scaturisce dalla necessità di non obbligarsi anticipatamente al pagamento della somma prevista dalla perizia redatta dagli uffici per l’intero anno ammonta a 279 mila euro.

Nei prossimi giorni l’individuazione della ditta attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa.

“C’è la necessità di attivarsi subito affidando proprio per l’assenza di nostro personale il servizio all’esterno – sottolinea l’Amministrazione – e quindi contiamo a stretto giro di avviare gli interventi necessari sul verde pubblico, procedendo allo scerbamento delle strade comunali, al fine di rispondere in maniera rapida ed adeguata alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini”.

ASSUNZIONE DI CINQUE GIARDINIERI. Anche l’ultimo giardiniere comunale è ormai prossimo alla pensione e quindi da qui a qualche mese a palazzo dell’Aquila non ci saranno più operai da utilizzare per la bonifica delle varie zone cittadine. Una situazione che ha indotto l’Amministrazione ad intervenire in duplice direzione. Da un lato è stato chiesto agli uffici di predisporre una perizia per avviare i necessari lavori di bonifica e decespugliamento, dall’altro di avviare l’iter per assumere dall’esterno almeno cinque giardinieri, attraverso la selezione che, per queste categorie, è di competenza del Centro regionale per l’impiego. In tale ottica è iniziata l’interlocuzione con l’ufficio di Messina.