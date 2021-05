Sarà inaugurato lunedì 17 Maggio, alle 11, al Parco Corolla il primo hub vaccinale in Sicilia all’interno di un Centro commerciale. Saranno presenti il commissario emergenza Covid 19 Messina Alberto Firenze, il direttore generale facente funzioni dell’ASP Messina Bernardo Alagna, la proprietà del Parco Corolla rappresentata da Carlo Calcagno e il direttore della struttura, Santi Grillo.

Saranno allestiti 10 box per la vaccinazione e 15 per l’anamnesi. Si potranno inoculare centinaia di dosi quotidiane in un ambiente climatizzato anche in piena estate. Obiettivo è fare almeno 500 vaccinazioni al giorno.

“Si tratta di un Centro che, come gli altri si troverà in locali adatti dal punto di vista igienico sanitario, – spiega il commissario Alberto Firenze – e resterà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 con le prenotazioni per le categorie previste dal piano nazionale, per permettere ai cittadini che fanno shopping o la spesa per casa, nello stesso tempo di fare anche il vaccino. Un modo per agevolare così le famiglie che potranno allo fare acquisti e anche ricevere il vaccino per combattere la pandemia. Una scelta quella di realizzare vaccini nei luoghi di prossimità che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti».

I centri vaccinali di via Impallomeni e dell’ospedale Fogliani saranno contestualmente chiusi. Coloro che hanno già prenotato si dovranno recarsi direttamente al Parco Corolla.