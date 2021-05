A Milazzo arrivano nuovi cestini portarifiuti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo. La ditta che si è aggiudicata alla fine dello scorso anno l’appalto per la fornitura, grazie ai fondi della Democrazia Partecipata del 2019 predisposti dall’ex amministrazione comunale, ha finalmente consegnato i 37 cestini multicolore che serviranno per il conferimento della plastica, della carta e del vetro. Adesso gli operai di palazzo dell’Aquila procederanno alla loro installazione nelle zone già individuate: Capo Milazzo, Tono, via Medici, via Umberto I e nelle piazzette delle frazioni della Piana.

Il progetto dei cestini era stato promosso dall’Adasc presieduta da Peppe Maimone ed ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi dai cittadini tramite mail.

“Inizieremo da questi luoghi – ha detto il sindaco Pippo Midili – dove non c’è alcun contenitore per i rifiuti, ma l’obiettivo è acquistare altri cestini per posizionarli sia in marina Garibaldi che nella riviera di Ponente. I cestini permettono di differenziare i piccoli rifiuti che solitamente ci si ritrova a conferire quando ci si trova in strada evitando di sporcare strade e marciapiede. Mi auguro che il loro uso avvenga in maniera corretta, senza gesti di inciviltà e che quindi si possa rendere veramente funzionali questi contenitori evitando di mortificare il decoro delle nostre strade e dei nostri marciapiedi spesso invasi da cartacce, plastica ed altro”.