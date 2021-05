La solidarietà trova spazio anche nei negozi Coop con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0 che trasforma un’attività di routine in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Non si ferma l’attività e lo spirito della raccolta di beni di prima necessità, promossa per sabato 15 maggio in 333 punti vendita in tutti i territori in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse.