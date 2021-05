TORREGROTTA. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, il 51enne S.D. di Torregrotta, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio nel comune di Torregrotta, i militari della Stazione Carabinieri di Fondachello Valdina avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo e per questo motivo sono stati predisposti specifici servizi di osservazione del luogo da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo, guidata dal capitano Andrea Maria Ortolani. Ieri mattina, i militari dell’Arma, ritenendo che all’interno dell’abitazione dell’uomo ed in quella attigua dei suoi anziani genitori di cui il 51enne S.D. aveva la disponibilità potesse essere detenuta della sostanza stupefacente, hanno effettuato una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT). L’ipotesi investigativa dei Carabinieri si è dimostrata fondata e nel corso della perquisizione, in un mobile posto all’interno dell’abitazione dei genitori dell’uomo, sono stati rinvenuti due involucri contenenti 94 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana, un involucro contenente 2 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio, unitamente al bilancino di precisione è stata sequestrata ed il 51enne S.D. è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Messina, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Questa mattina, all’esito dell’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Messina, l’arresto dei Carabinieri è stato convalidato ed al 51enne S.D. è stata applicata la misura dell’obbligo della firma presso la Polizia Giudiziaria.