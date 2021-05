Terza settimana del progetto “ Un libro al giorno ”, promossa nell’ambito dell’iniziativa il “ Maggio dei Libri ”, dall’assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci e dal consiglio di biblioteca. I libri segnalati questa settimana dal presidente Filippo Russo sono i seguenti: Guglielmo Petroni, “Il mondo è una prigione”, Pierfranco Bruni-Mauro Mazza: “Nient’altro che la verità”. Alice Zanotti, “Tutti gli appuntamenti mancati”. Marcello Flores- Giovanni Gozzini, “Il vento della rivoluzione”. Harvé La Tellier, “L’anomalia”. Svetlana Aleksievic, “Preghiera per Cernobyl’. Cronaca del futuro”. Benedetta Tobagi, “Come mi batte forte il tuo cuore”

Biblioteca di Milazzo, ecco i sette libri del progetto “Un libro al giorno” per il “Maggio dei LIbri”

Biblioteca di Milazzo, ecco i sette libri del progetto “Un libro al giorno” per il “Maggio dei LIbri”

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.