Melfa’s Gela Basket – Svincolati Milazzo 72-82. Parziali 18-19 39-45 60-61. La Svincolati Milazzo espugna il Pala Livatino di Gela imponendosi sulla Melfa’S Basket, un successo importante che rilancia la compagine milazzese nella corsa ai playoff. Si parte ed è Roso ad iscriversi per primo a referto, Svincolati con buona intensità vanno sul + 4 dopo una realizzazione di Varotta. Milekic accorcia sul -2 ma sono ancora gli ospiti con Roso e Coppola in evidenza a spingere i ragazzi di Coach Maganza sul + 7. La panchina di casa chiama la sospensione per resettare i suoi. Al rientro i gelesi realizzano quattro punti consecutivi per il -3 , punteggio 8-11, ma Pesic nel pitturato si fa valere e riporta i suoi sul + 7. La Melfa’s Gela non ci sta e con il duo Ndubuisi -Milekic si porta sul -1 a 1’45 dalla prima sirena.

Equilibrio nel minuto finale, al termine del primo quarto il punteggio è sul 18-19 . Nel secondo periodo è ancora Ndubuisi a sospingere i suoi per il + 3 Gela , ma l’ottimo Roso che colpisce anche dalla distanza rimanda avanti Milazzo. A 7’00 dal riposo il tabellone segna 22-26 . La compagine mamertina , con Alberione sugli scudi, spinge sul + 6 ma i padroni di casa non ci stanno accorciando sul -2 . Maganza manda in campo Scozzaro che subito si valere da oltre l’arco per il nuovo tentativo di allungo ospite , + 7. Seskus sale in cattedra per i suoi , Gela riduce il gap subito ma Roso è in serata di grazia e gli Svincolati chiudono la seconda frazione sul 39-45 . Al rientro in campo è botta e risposta tra le due formazioni nei primi tre minuti , Gela torna sul -1 rimanendo incollata agli avversari . Iannello per i Milazzesi colpisce ripetutamente , gli ospiti allungano ed è + 5 a 3’30 dalla terza sirena . La Melfa’s non demorde e dopo una tripla di Longo il punteggio è sul 57-58 dopo 7’30 giocati nel periodo. Sostanziale equilibrio nei minuti a seguire, le triple di Scozzaro e Milekic nel finale per il 60-61.

Gli ultimi dieci minuti di gioco registrano l’allungo decisivo degli Svincolati. Il duo Alberione – Coppola porta i suoi sul + 6 , Roso a ruota realizza per il + 8 ospite a 5’40 dalla fine . Gela prova a rientrare ma Milazzo lucido ai liberi ben controlla tale tentativo. Iannello realizza per il + 10 mentre Pesic sfrutta la sua fisicità rimpinguando ancora il tabellino dei suoi . Giunge così la sirena finale con la vittoria degli Svincolati con il risultato finale di 72-82.

Melfa’s Gela Basket: Vancheri, Libro, Kuburovic 12, Milekic 17, Longo 9, Moricca 2, Gazzillo 11, Bozic, Seskus 13, Markovic, Tuccio n.e., Ndubuisi 11

Allenatore Bernardo

Svincolati Milazzo: Varotta 4, Roso 19, Coppola 7, Barbera, Siracusa n.e., Scozzaro 14, Iannello 13, Pesic 11, Alberione 14, De Paoli, Piperno

Allenatore Maganza

Arbitri: Cappello-Fiannaca