Incendiato stanotte l’altare dedicato alla Madonna all’interno dell’area religiosa di Vaccarella in cui spicca la statua di Padre Pio. Distrutta anche la statua in vetroresina della Madonna. A fare la scoperta stamattina sono stati alcuni residenti. Le fiamme sarebbero state appiccate in maniera dolosa da ignoti, sul posto sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile.

Incenerite anche le piante che i fedeli avevano deposto ai piedi dell’altarino che spicca dalla strada per i vetri artistici colorati. L’area religiosa è curata dalla famiglia Caravello (intervenuta sul posto poco dopo l’alba) è meta di tanti milazzesi, ma anche fedeli provenienti dall’immediato comprensorio alla ricerca di un momento di pace e preghiera. Oggi 13 maggio si festeggia la Madonna di Fatima. Un caso o scelta consapevole?