«Non porteremo le nostre bandiere al fine di evitare speculazioni pretestuose – anticipa Tramontana – convinti della necessità di porre fine ad una situazione non più sostenibile, che da più di un anno grava sui lavoratori del settore, rischiando di gettare sul lastrico intere famiglie».

Il Circolo presieduto da Cristoforo Tramontana esprime in una nota solidarietà «ai commercianti, artigiani, ristoratori, partite Iva e a tutti i lavoratori che oggi stanno pagando, sulla propria pelle le scellerate scelte legate alla cattiva gestione della pandemia in Sicilia».

