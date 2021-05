Il deputato Regionale Pino Galluzzo parteciperà alla manifestazione del 13 maggio a Milazzo organizzata in Marina Garibaldi dai ristoratori e titolari di partita iva di Milazzo. Ad annunciarlo è una nota stampa in cui manifesta solidarietà verso gli operatori. Ma il comitato spontaneo promotore dell’evento non ci sta: «Galluzzo, come tutti gli altri deputati, sarà il benvenuto – precisano i componenti – ma non consentiremo passerelle. Se viene, deve portare risposte concrete e progettualità».

La manifestazione pacifica in programma alla Marina Garibaldi a Milazzo, sarà un’assemblea di protesta che coinvolge i ristoratori, i professionisti, le partite iva e tutti i lavoratori colpiti dall’attuale crisi economica a causa della pandemia in corso.

«Bisogna rivedere le regole dei colori che a questo punto della pandemia non funzionano più – sostiene Galluzzo, esponente di Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Musumeci – Con l’aumentare del numero dei vaccinati e la maggiore consapevolezza di tutti sulla pandemia, si possono migliorare di gran lunga tali regole. Ovviamente queste regole sono in capo al governo nazionale ed è il momento di modificarle, anche perché riguardo agli aiuti economici si è fatto poco e talvolta nulla. Per tale motivo mi sento di stare accanto ai lavoratori che pretendono dignità».

I ristoratori, però, vanno cauti. I promotori del comitato spontaneo sottolineano che «siamo davvero delusi da tutto il sistema politico regionale che ci ha abbandonati. Giovedì attendiamo lui e gli altri componenti della Regione siciliana per dare risposte serie alle nostre vere necessità. Non possiamo perdere altro tempo. Stiamo morendo uno per uno .

E la responsabilità non è nostra. Da loro vogliamo progettualità e risposte certe, non consentiremo passerelle»