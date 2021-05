IL CASO. Può un water finire al centro di un “complotto politico”? A Milazzo, evidentemente, è così. Al punto che abbandonare un vecchio wc in ceramica tra le aiuole di Piazza San Papino viene intesa come “una sfida all’amministrazione”, un “inequivocabile segnale”, in poche parole un modo subdolo per boicottare l’attività di decoro che sta portando avanti l’amministrazione. Il primo cittadino Pippo Midili, che la butta in politica, avverte stoicamente: «Non abbiamo paura“.

Il post è stato pubblicato stamattina sulla pagina “Pippo Midili sindaco” e ripreso dall’ufficio stampa del Comune di Milazzo con il titolo “Gesti di inciviltà che vanno oltre ogni logica politica“. Non è la prima volta che Midili si sofferma sull’inciviltà dei cittadini. Dai banchi dell’opposizione evidentemente la prospettiva era diversa, ora è più nitida visto che i disservizi – per carità plausibili visto il cambio di gestore, la carenza di personale e un assetto che verrà trovato solo tra qualche mese – sono all’ordine del giorno. Uno smacco per chi ha puntato tutto sul “decoro”. Ed ecco cominciare a individuare “nemici” e “complotti” per giustificare quello che è la normalità nella gestione pubblica a queste latitudini.

«Il segnale è chiaro – ha scritto Midili pubblicando la foto del water abbandonato – La sfida ad un’Amministrazione e ad una città che vuole cambiare pagina e vivere in una Milazzo pulita e dignitosa, è evidente. A San Papino, appena due giorni dopo la fine dei lavori di pulizia della piazza, ecco il segnale indirizzato da chi vuole mortificare la città. Non abbiamo paura. Nonostante tutto, noi restiamo Milazzo e chi ha lanciato la sfida resta identificato nell’oggetto buttato per terra».

L’EX SINDACO FORMICA. Sull’argomento è intervenuto anche l’ex sindaco Giovanni Formica con un post sui social. «Il buon Midili la butta in politica – scrive Formica – facendo intendere ai milazzesi che dietro l’abbandono di un water in piazza San Papino ci sia un disegno politico, un attentato alla democrazia di cui, manco a dirlo, lui sarebbe vittima. Traduzione: c’è una parte “politica” disposta a tutto pur di evitare questa rivoluzione ed è ragionevole presumere che proprio quella parte politica, nottetempo, si aggiri per la città con i cofani delle auto pieni di cessi e di sacchetti da abbandonare a bordo strada. Questa è una sfida all’Amministrazione.

Se fosse vero il teorema – continua l’ex primo cittadino – bisognerebbe declinarlo per intero e verrebbe fuori così: se ci sono rifiuti abbandonati è in corso una sfida all’amministrazione in carica da parte di una certa politica che va oltre ogni logica; oggi è in carica l’amministrazione Midili di destra; prima c’era il centrosinistra; bisogna voltare pagina perché non è più accettabile che ci siano i rifiuti abbandonati. Domanda: prima dell’amministrazione Midili, chi abbandonava i rifiuti? Sindaco, non provarci nemmeno – avverte – Le microdiscariche sono il prodotto di una sottocultura difficile da estirpare. Di porci ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno anche in avvenire».

Formica conclude. «Se sostieni la tesi di una strategia politica attuata per mettere in difficoltà la tua amministrazione, autorizzi tutti a ritenere che in passato sia avvenuto proprio questo. Io, ovviamente, non ci avevo mai pensato e non ci credo, anche a costo di sfidare il detto sul “lupu di malascuscienza…».