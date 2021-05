Le Associazioni del commercio coinvolte auspicano «di poter avere dalle Istituzioni risposte certe e tempestive, per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua ad operare solo parzialmente e senza una chiara prospettiva di ripresa».

«Il Parco Corolla garantisce da sempre standard igienico sanitari per assicurare costantemente la massima sicurezza durante lo shopping», sottolinea la proprietà.

L’iniziativa è volta anche a ribadire la , che, sin dall’inizio della pandemia, hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaio in tali strutture.

Martedì, 11 maggio, alle 11, il Parco Corolla aderirà all’iniziativa di tutti i centri commerciali d’Italia, manifestando contro le chiusure nei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche di tutti i negozi per alcuni minuti.

Protesta dei centri commerciali, martedì Parco Corolla abbassa simbolicamente le saracinesche per pochi minuti

Protesta dei centri commerciali, martedì Parco Corolla abbassa simbolicamente le saracinesche per pochi minuti

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.