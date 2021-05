L’Area Marina protetta “Capo Milazzo” è alla ricerca del direttore. Sulla Gazzetta ufficiale di oggi è stato pubblicato l’avviso della selezione pubblica, per titoli e colloquio, deliberata dal Consiglio di amministrazione, per l’assunzione, a tempo determinato, del direttore/responsabile dell’ente che gestisce la riserva marina di Capo Milazzo.

Il candidato selezionato a cui verrà affidato l’incarico per tre anni sarà inquadrato con assunzione a tempo determinato nella qualifica dirigenziale col relativo trattamento economico di riferimento. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 27 maggio esclusivamente tramite Pec all’indirizzo amp.capomilazzo@pec.it

I titolo richiesti sono diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento, o lauree equivalenti (specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 o magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) in discipline tecnico-scientifiche pertinenti alle finalità dell’area marina protetta o economico-giuridiche ed aver maturato un’esperienza almeno triennale in incarichi dirigenziali, nel campo tecnico amministrativo o gestionale. In alternativa al punto precedente oltre ad essere in possesso di diploma di scuola secondaria, aver ricoperto per almeno tre anni l’incarico di direttore, od altra posizione equivalente di aree protette iscritte nell’elenco ufficiale delle aree protette ovvero aver maturato un’esperienza almeno quinquennale come dirigente presso pubblica amministrazione.

Il testo integrale del bando e l’allegato «modello A» della domanda di ammissione alla selezione, pubblicati in formato di tipo aperto, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Area marina protetta Capo Milazzo www.ampcapomilazzo.it nella sezione Amministrazione trasparente – Avvisi e Bandi di gara (CLICCA QUI). Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare mail al seguente indirizzo direttore@ampcapomilazzo.it