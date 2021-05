Curioso avvistamento nei cieli di Milazzo poco dopo le 21. Una fila di luci si muovevano all’unisono nel cielo sopra il castello mamertino in fila indiana. Il fenomeno è stato segnalato da lettori di Oggi milazzo e sono stati oggetto di video e foto. Chi ha temuto una invasione aliena, però, può stare tranquillo.

Avvistamenti del genere, sebbene non frequentissimi, sono noti: le luci in fila indiana nel cielo notturno appartengono ai satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda del miliardario Elon Musk (Tesla), il cui scopo è quello di incrementare la copertura internet. Questi satelliti si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati. La loro traiettoria si può seguire su vari siti come findstarlink.com e satellitemap.space.