Entro metà giugno, dunque, saranno annunciate le nomination al Festival e il programma completo delle quattro serate, quest’ultimo in buona parte già definito.

Il Milazzo Film Festival ha già ricevuto, infatti, il patrocinio del Comune di Milazzo. «Siamo ben lieti come Amministrazione di supportare una iniziativa che ritorna a distanza di alcuni anni e sono certo potrà rappresentare un simbolo della ripartenza dopo questa difficile fase della pandemia – ha dichiarato il sindaco Pippo Midili – Sono certo che avremo produzioni qualificate in concorso e Milazzo potrà mostrare la propria immagine di città accogliente, con la sua offerta culturale e turistica».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.