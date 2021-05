Cosa succede dietro le quinte di una libreria? Come si svolge la giornata di un libraio? In occasione del Maggio dei Libri, Mondadori Store lancia “Librai al potere”: il primo Instagram takeover dedicato ai librai.

Per 24 ore i librai prenderanno possesso dell’account Instagram di Mondadori Store, che oggi conta oltre 150.000 follower, svelando nelle Stories aneddoti e curiosità della loro quotidianità tra gli scaffali, offrendo nuovi spunti di lettura e coinvolgendo i lettori con quiz a tema e incontri in diretta, condividendo interessi e momenti di svago.

Il nuovo appuntamento social di Mondadori Store è partito da Milazzo con Angelica Furnari, lettrice appassionata che ha trasformato il suo amore per i libri in un mestiere. Angelica in mattinata ha curato rubriche dal titolo Anime in Penna, Vita da libraia, Pagina zero e Salotto Letterario che ha dedicato in diretta all’ultimo libro di Michela Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi), .

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare ancora di più librai, lettori e librerie, allargando la propria offerta di cultura e intrattenimento con un format dirompente, originale e immediato. «Con questa iniziativa – spiega Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail – vogliamo dare risalto alle esperienze locali, valorizzando la competenza e la passione delle persone che tutti i giorni mettono la propria professionalità a disposizione dei clienti».