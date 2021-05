Sabato 8 maggio in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori, l’Area marina protetta “Capo Milazzo” assieme alla società siciliana di scienza naturali, alla Lipu e alla riserva “Isola delle femmine” ha promosso un incontro in videoconferenza sul tema “Salviamo le penne” – Avifauna pelagica, pesca professionale e protezione ambientale. I lavori saranno introdotti alle 9,30 dai presidente dell’Amp “Capo Milazzo”, Giovanni Mangano e del SSSN, Attilio Carapezza. Seguiranno brevi interventi su temi specifici curati da Antonino Barbera e Bruno Massa (SSSN), Nicola Baccetti (Ispra), Giorgia Gaibani (Lipi), Antonella Di Gangi (associazione Berta Maris), Antonio Vulcano (Birdlife international), Alessandro Lucchetti (Cnr). Alle 10,50 è prevista una tavola rotonda – moderata da Giulia Visconti – alla quale parteciperanno i rappresentanti delle Aree marine protette italiane, associazioni ambientaliste ed istituti di ricerca.

