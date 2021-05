Scontro fatale tra moto e auto a Isola della Scala, nel veronese. Ad avere la peggio è stato il milazzese Giuseppe Bucca, 28 anni, che ha perso la vita sul colpo. Il drammatico incidente stradale si è consumato ieri pomeriggio in via Roma dove Bucca, alla guida della sua moto, si è scontrato con un 67enne alla guida dell’Audi Q5. Bucca, originario di Milazzo, zona Olivarella, si trovava in sella all’Honda CBR 600. Era residente a Verona dove lavorava per un’azienda farmaceutica specializzata nella terapia e la cura di pazienti malati critici e cronici.

Sulla pagina facebook del ventottenne, subito dopo la tragica notizia, tanti amici lo hanno ricordato con parole di stima e affetto. A campeggiare sul suo profilo la 500 abarth a cui teneva molto, le foto della moto e delle serate spensierate in discoteca con gli amici del cuore.