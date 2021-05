SAN FILIPPO DEL MELA. Giovedi 13 maggio, alle ore 9, si terrà nella nuova sede della Biblioteca Comunale di San Filippo del Mela, la premiazione degli studenti che hanno partecipato al progetto extra-scolastico “Crea un logo”, il primo concorso di idee proposto dalla Pro Loco San Filippo del Mela guidata da Matteo Dragà, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Guttuso di Milazzo, seguiti dalla docente Angela Caprino.

La dirigente scolastica, Delfina Guidaldi ha accettato il bando proposto dalla Pro Loco, confermando l’interesse per attività didattiche alternative e nell’interesse del territorio. L’iniziativa promossa da Matteo Dragà è patrocinato dal Comune di San Filippo del Mela con Unpli Sicilia.

«L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di un logo e di un brand – si legge in una nota della Pro Loco – è un momento fondamentale per la creazione dell’immagine di un’azienda e dei suoi prodotti. E per Proloco San Filippo del Mela non riguarda solo la creazione di un’immagine esclusiva, piuttosto di definire, quale sia il tipo ed il livello di comunicazione che l’associazione intende assumere per distinguersi e competere nel mercato di riferimento».

Il progetto si concluderà con la presentazione di tutti i lavori degli studenti del quarto anno che hanno scelto di partecipare al bando, verrà scelto il miglior progetto da esperti del settore ed in presenza del Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino; I ragazzi riceveranno attestato di partecipazione che diventerà parte integrante del loro Curriculum professionale, oltre ad avere i crediti formativi per quando sosteranno esame di Stato.