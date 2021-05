Alla gara di Torino hanno partecipato anche altri atleti di CrossFit Milazzo che in svariate categorie hanno ottenuto dei buoni piazzamenti:

Prossimo appuntamento il 15 maggio a Roma per le finali nazionali juniores di pesistica.

La milazzese Gaia Depasquale di CrossFit Milazzo vince i Lift&drop , una gara ibrida di CrossFit e Weightlifting che si è svolta a Torino l’1 e il 2 maggio. Quattro le prove con modalità differenti divise tra sollevamenti massimali e massime ripetizioni da eseguire in tempi precisi che la giovane atleta ha dovuto affrontare. Gaia si è aggiudicata due primi posti e due secondi posti che nel totale la fanno salire sul gradino più alto del podio.

