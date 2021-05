Il nuovo circolo tennis e vela di Milazzo piazza un finalista al campionato nazionale FIT TPRA. Nella fase eliminatoria regionale Cristiano Bruno supera in finale il palermitano Artale e si qualifica per la fase finale del Campionato italiano a Milano Marittima che si terrĂ dal 4 al 6 Giugno. La “pattuglia” messa in campo dallo staff tecnico e qualificata nel master regionale composta da Angelo Pace, Giovanni De Gaetano, Francesco Gitto, Lucio Catania e Cristiano Bruno ha disputato a Catania una fase eliminatoria intensa confrontandosi con tennisti giunti da varie provincie siciliane, sulle quali Cristiano Bruno è riuscito ad aggiudicarsi il titolo nella categoria All Stars.

Bruno rappresenta la storia del circolo, formatosi alla scuola del maestro Ciccio Cambria, oggi esprime un tennis dalla tecnica, dal Fairplay e fisicità che è esempio per tutti i giovani allievi dei corsi di tennis. Un immenso riconoscimento va al coordinatore provinciale FIT TPRA Maurizio Costa che ha creduto nel circolo milazzese in questi tre anni di lavoro e gare.