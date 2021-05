Roberto Materia era nato a Catania il 29/07/1956 e svolgeva la professione di Medico Odontoiatra a Barcellona Pozzo di Gotto e Lipari dal 1984. Sposato con due figlie, era stato consigliere della Provincia di Messina dal 1994 al 1998 ed Assessore alla Provincia di Messina alle Politiche Sociali, Turismo, Artigianato e Bilancio dal 1998 al 2006. Nel 2002 aveva svolto il ruolo di Presidente della Provincia Regionale di Messina F.F. e Presidente A.A.P.I.T. (Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico).Presidente dell’E.S.A. (Ente regionale Sviluppo Agricolo) dal 2006 al 2011. Tra gli incarichi professionali spicca quello di Tenente Medico e Presidente Provinciale Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) dal 1992 al 1995.

Materia è stato primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto da giugno 2015 ad ottobre 2020, ma già nell’ultimo anno di incarico amministrativo aveva dovuto rallentare la sua attività, a causa di un tumore ai polmoni che non gli ha lasciato scampo.

Si è spento dopo una malattia durata due anni l’ex sindaco Roberto Materia, 65 anni. Il decesso è avvenuto alle 14 di oggi pomeriggio nella sua abitazione di via Kennedy.

