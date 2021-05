PartirĂ , invece, domenica 16 maggio la stagione balneare in Sicilia. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore regionale dell’Ambiente, Toto Cordaro. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza.

Un provvedimento che oggi 1 maggio a Milazzo vieta l’accesso alla spiaggia di Ponente o alle Piscine di Venere al Capo. Limitazioni che si vanno a sommare alle ulteriori interdizioni alle piazze agli scorci di Milazzo tradizionalmente luoghi di assembramenti (LEGGI QUI) come la Marina Garibaldi disposte dal sindaco Pippo Midili. E’ logico che tutto sta al buon senso dei cittadini e di chi effettuerĂ i controlli che saranno intensificati su disposizione della Prefettura. Di certo non verranno tollerati picnic o riunioni di gruppo.

Fino a sabato 15 maggio sono sospese le attivitĂ degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l’Isola. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, pubblicata ieri sera, nell’ambito di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

