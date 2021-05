Un nuovo riconoscimento per il terzo circolo di Milazzo. La I A della scuola primaria Carrubaro, guidata dall’insegnante Angela Quattrone, ha conquistato il secondo posto alla finale provinciale del Premio Pnsd 2020-2021, iniziativa proposta dal Ministero dell’Istruzione che premia le pratiche eccellenti ed innovative della scuola italiana che incentiva l’utilizzo delle tecnologie digitali. La premiazione si è svolta il 28 aprile scorso in diretta streaming sulla pagina Facebook della scuola Polo “Duca degli Abruzzi” di Catania.

Il lavoro “Restadistuccoèunbarbatrucco” presentato quest’anno dall’Istituto Comprensivo Terzo è una concreta sperimentazione in classe del curricolo di competenza digitale rinnovato alla luce di documenti importanti come Agenda 2030 e DigComp e dimostra come sia possibile educare al digitale con il digitale fin dalla più tenera età, rendendo gli alunni protagonisti attivi dell’apprendimento.

I venti allievi, di soli 6 anni, hanno mostrato come creare un libro digitale, navigare in sicurezza, manipolare figure ed immagini virtuali, ricercare informazioni nel web, utilizzare strumenti digitali nell’attività di studio.

Il dirigente scolastico Alessandro Greco, attento promotore dell’innovazione didattica e metodologica, ha sostenuto la proposta ministeriale, secondo una visione in cui l’implementazione di capacità e competenze digitali siano necessarie per la crescita personale, la formazione continua, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.