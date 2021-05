Appena sono arrivate le forze dell’ordine (Guardia di Finanza e Carabinieri), il giovane si è dato alla fuga ed è stato rincorso nelle vie circostanti, per poi essere fermato in piazzetta De Andrè, dove ha avuto un malore. A soccorrerlo una ambulanza del 118. Molte persone che lo hanno visto si sono impaurite e sono scappate chiamando i numeri di emergenza.

Attimi di tensione in zona San Giovanni intorno alle 20. Un ragazzo minorenne ha seminato paura muovenosi con un coltello in mano e manacciando di compiere un estremo gesto nei confronti di una persona che, secondo alcune testimonianze, era con lui al telefono e forse tentava di raggiungerlo. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era a torso nudo e aveva uno zainetto sulle spalle.

Milazzo, giovane semina terrore con un coltello in mano

