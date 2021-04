Ottima risposta dei commercianti del “Centro naturale” guidati da Pippo Russo che, così come si erano impegnati, hanno raccolto oltre 50 Kg di tappi di plastica consegnandoli all’assessore ai servizi sociali Simone Magistri che a sua volta li metterà a disposizione dell’associazione “Salus” di Taormina per raccogliere fondi da utilizzare per portare avanti le proprie lodevoli attività, prima tra tutte il trasporto gratuito dei malati oncologici residenti nel territorio del Comune di Milazzo all’ospedale di Taormina per le sedute di chemioterapia e per i controlli specialistici.

Questa mattina la consegna di diverse buste che adesso la Onlus della cittadina jonica cederà ad aziende specializzate per ricavare proventi da utilizzare per la propria attività. I commercianti hanno assicurato l’assessore Magistri che nonostante le difficoltà del periodo continueranno il loro impegno per la solidarietà nei confronti di chi soffre attraverso la raccolta nei totem da loro acquistati e posizionati all’ingresso dei negozi.

Soddisfazione anche dell’assessore allo Sviluppo Economico, Maurizio Capone, che ha coinvolti i commercianti nella gara di solidarietà.