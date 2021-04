In occasione dell’Anno Santo in onore di San Giuseppe, indetto da Papa Francesco lo scorso 8 dicembre 2020, sabato 1 maggio è in programma una messa in suo onore nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Santo Rosario (Borgo Antico di Milazzo). Al termine, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, verrà recitato l’Atto di Affidamento della Città di Milazzo al Santo facendo particolare riferimento ai lavoratori, che in questa pandemia stanno attraversando un brutto periodo.

