Lavori alla rete idrica, mercoledì 28 chiusa al traffico la via Manica

Resterà chiusa al traffico domani mercoledì 28 aprile la via Manica. La limitazione è stata disposta dall’ufficio settore idrico di palazzo dell’Aquila per consentire l’intervento di riparazione idrica programmato per la scorsa settimana ma rinviato a causa del maltempo.. La resterà chiusa dalle dalle 7 del mattino fino ad ultimazione dei lavori.