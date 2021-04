PATTI. Un grosso esemplare di squalo, molto probabilmente uno Squalo bianco (Carcharodon carcharias) di circa quattro/cinque metri di lunghezza è stato avvistato nei pressi dello scoglio di Patti dal pescatore sportivo Santino Incognito durante una battuta di pesca subacquea. Un avvistamento che è stato segnalato al biologo marino milazzese Carmelo Isgrò che ha raccolto le sue dichiarazioni in una video intervista (guarda qui). «Ho cercato – dice Carmelo Isgrò – supportato da Francesco Tiralongo, ricercatore dell’Università di Catania (esperto di questi meravigliosi animali) di capire direttamente dalle sue parole se si possa trattare davvero di uno squalo bianco o meno. Personalmente ritengo di sì. Intanto perchè nonostante il suo avvistamento sia un evento poco frequente è comunque una specie presente nei nostri mari e soprattutto perchè le risposte alle domande poste al pescatore non lasciano spazio a dubbi, facendo escudere altre specie. La Guardia costiera e le autorità competenti sono state informate dell’accaduto. Invito tutti a segnalare ogni eventuale nuovo avvistamento, di essere cauti ma senza far scoppiare inutili o dannose psicosi. Ricordiamoci che non è lo squalo il più pericoloso dei predatori del mare (come ci vuol fare credere il Cinema e la TV) ma l’uomo che ogni anno uccide milioni di questi preziosi ed antichissimi animali».

