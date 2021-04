Si terranno lunedì 26 alle 16: nella Chiesa del Sacro Cuore i funerali di Alessandro Maimone, il trentenne morto a causa dei traumi subito dopo un incidente stradale avvenuto il giorno di Pasquetta.

Il decesso è avvenuto dopo 15 giorni di degenza al Policlinico di Messina dove era stato trasferito per via delle gravi condizioni. Maimone era molto conosciuto a Milazzo poiché gestiva assieme alla sua famiglia il bar New Alexander in via Vittorio Veneto.