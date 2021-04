Ventidue eventi on line fino al 30 giugno 2021. Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Sicilia Mater partecipa al Maggio dei Libri promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. In questa edizione 2021 si celebra Dante Alighieri declinando l’Amore, uno dei temi cardine della produzione dantesca, in tre filoni ispirati ad alcuni dei più celebri versi: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona“, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle“. Amor… sottolinea la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e che è il più autentico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.

Più di venti eventi on line per la rubrica culturale siciliana dedicata a presentazioni di autori, libri e biografie ispirate anzitutto alla declinazione del femminile partendo dal mito di Demetra e Kore fino alle complesse dinamiche della contemporaneità. Con particolare attenzione alla domanda quasimodiana sulla “permanenza della poesia” nel nostro tempo e a storie sommerse, a vite dimenticate, a esistenze esemplari rimosse.

Sicilia Mater, nata in aprile 2020 durante il primo lockdown, ha registrato oltre 60 contributi in campo culturale, ed è cresciuta col tentativo di raccontare queste galassie umane con un riferimento fondante ai concetti di Memoria/Amore e nelle forme dell’impegno culturale e civile. Particolare attenzione è stata rivolta ai temi della Giustizia e al mondo del carcere.

Una sezione specifica è dedicata a “Ritratti di Giusti”

Il Maggio dei Libri 2021 di Sicilia Mater è in collaborazione con il DAMS dell’Università degli studi di Messina e l’Associazione “Cultura in Azione Onlus”.

Ecco gli appuntamenti:

25 aprile 2020 – 2021 ore 11,00 – Speciale “Un anno di Sicilia Mater”

30 aprile 2021 ore 21,30 – “L’ultimo Uomo” di Mary Shelley – Nuova traduzione a cura di Lucia Cambria – Arbor Sapientiae Editore

3 maggio 2021 ore 21,30 – “Musa e getta” – Ponte alle Grazie Editore – Incontro con le curatrici Arianna Ninchi e Silvia Siravo

7 maggio 2021 ore 21,30 – Simona Moraci – “Duecento giorni di tempesta” – Marlin Editore – Presenta Marco Olivieri

9 maggio 2021 ore 15,30 – Peppino Impastato, figlio di Felicia …e le altre mamme – Con Gabriella Ebano

13 maggio 2021 ore 18,30 – Nadia Terranova “Il Segreto” – Mondadori Editore – Presenta Mario Falcone

15 maggio 2021 ore 21,30 – Elisabetta Cametti – “Muori per me” – Piemme edizioni –

Presenta Cristina Marra.

20 maggio 2021 ore 21,30 – Francesca Serra – “Le donne aprono il cielo. Sulle tracce di Ildegarda di

Bingen.” – San Paolo edizioni

23 maggio 2021 ore 21,30 – Clelia Lombardo – “Cadere, volare” – Avagliano editore)

28 maggio 2021 ore 21, 30 – Giusy Sciacca – “Virità femminile singolare-plurale” – Kalos edizioni – Presenta Alessia Franco

31 maggio 2021 ore 21,30 – “Sciascia e il cinema. Conversazioni con Fabrizio Catalano” –

Centro Sperimentale di Cinematografia – Rubbettino Editore a cura di Fabrizio Catalano e Vincenzo Aronica

5 giugno 2021 ore 21,30 – Margherita Rimi – “Le voci dei bambini – Poesie 2007-2017” – Ugo Mursia Editore

8 giugno 2021 ore 19,00 – Simona Lo Iacono – La tigre di Noto – Neri Pozza Editore – Presenta Mario Falcone

10 giugno 2021 ore 18,00 – Viola Ardone – “Il treno dei bambini” Einaudi Editore

12 giugno 2021 ore 21,30 – Cetta Brancato “La baracca degli intellettuali – Ti bacio sempre e finchè posso” Edizioni La Vita felice

16 giugno 2021 ore 21,30 – Mariacarmela Torchi – “L’amore che uccide” – Operaincerta editore

19 giugno 2021 ore 21,30 – Pino Imperatore – “Tutti matti per gli Esposito” – Edizioni Salani Le Stanze –

presenta Cristina Marra

22 giugno 2021 ore 19,00 – Francesco Pira “ Figli delle App” Franco Angeli Editore – Presenta Katia Trifirò

24 giugno 2021 ore 15,30 – Giuseppe Sinopoli “I racconti dell’isola” Marsilio Editore – con Giovanni Sinopoli

26 giugno 2021 ore 19,00 – Macrina Marilena Maffei “La maga e il velo Incantesimi, riti e poteri del

mondo eoliano” – CISU Editore – Presenta Anna Ricciardi

30 giugno 2021 ore 15,30 – Francesco Fiorino -“Tra sorrisi e lotte” – Edizioni San Lorenzo