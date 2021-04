«Siamo orgogliosi – afferma la dirigente Caterina Nicosia – che l’Impallomeni sia stato tra gli otto istituti scolastici selezionati per rappresentare il Sud Italia al Salone del Libro; costituirà una preziosa occasione di confronto e di crescita per i nostri studenti».

Gli studenti della classe IIIC scientifico, guidati dalla professoressa Raffaella Campo , hanno trascorso due ore in compagnia dello scrittore piemontese Davide Longo, autore di romanzi editi da Einaudi e Feltrinelli, insegnante presso la Scuola di scrittura creativa “Holden” di Torino, noto al grande pubblico per il celebre personaggio del commissario Arcadipane.

