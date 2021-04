Approvazione unanime da parte del consiglio comunale alla mozione presentata dalla consigliera Fabiana Bambaci e sottoscritta dai colleghi Massimo Bagli, Alessia Pellegrino, Maria Magliarditi, Mario Sindoni, Rosario Piraino, Pippo Doddo con la quale si impegna l’amministrazione a realizzare “panchine letterarie” nei principali punti cittadini, scegliendo temi che ricreino la storia e le tradizioni milazzesi.

E’ stata la stessa consigliera ad illustrare i contenuto della proposta finalizzata ad incentivare il turismo, oltre che arricchire il territorio, per la fruizione quotidiana dei cittadini, di riferimenti artistici comportanti un deciso abbellimento architettonico di Milazzo. In Sicilia, ad esempio, il comune di Terrasini, seguendo la scia di londinese ha installato già cinque panchine letterarie, ognuna delle quali dedicata a grandi artisti siciliani come Andrea Camilleri, Rosa Balistreri, Giuseppe Tornatore e Leonardo Sciascia.

Le panchine una volta create saranno poste nei principali punti strategici della città di Milazzo offrendo così una pausa “rilassante e culturale”, oltre ad un rilevante decoro urbano e attrazione turistica.

Per la realizzazione – è stato evidenziato – l’Amministrazione potrebbe coinvolgere anche Associazioni culturali, oppure degli sponsor, per finanziare l’iniziativa in modo tale da non gravare esclusivamente sulle casse del Comune.

Per quanto riguarda il numero e l’ubicazione delle panchine, i consiglieri hanno delegato all’Amministrazione il compito di individuare le location, insieme al settore lavori pubblici, manutenzione, territorio ed urbanistica.