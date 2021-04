Kit con cinque contenitori, un volantino con il calendario, video informativi e un app per comunicare con l’azienda. Si è svolta questa mattina a palazzo dell’Aquila una riunione tra il sindaco Midili, il responsabile ed i funzionari dell’ufficio Ambiente e i rappresentanti della ditta Caruter per fare il punto della situazione sul servizio avviato la scorsa settimana e conoscere la pianificazione dell’azienda per effettuare una corretta attività informativa ai cittadini.

Il responsabile della Caruter, Massimo Caruso ha spiegato che in questo periodo l’attività è partita in maniera sperimentale cercando di assicurare la raccolta in maniera costante e continua su tutto il territorio cittadino evitando ritardi o l’accumulo di rifiuti. L’azienda ha predisposto un programma che prevede la consegna dei kit di raccolta (5 contenitori) per l’utenza domestica e commerciale.

Da metà maggio incontrerà gli amministratori condominiali per stabilire la categoria di kit da fornire e sarà anche pubblicato un video informativo (nel primo anno ne sono previsti ben 52) per dare tutte le informazioni sul servizio. Saranno creati profili social e saranno operativi una App e il sito dove sarà possibile, in aggiunta ai numeri telefonici già indicati, procedere anche alla prenotazione per il ritiro degli ingombranti.

Riguardo alle difficoltà che i cittadini stanno registrando, il responsabile della Caruter ha spiegato che ciò è provocato da numerosissime richieste che l’azienda sta tentando di soddisfare ma che vi sono già dei tempi di attesa. Da qui il consiglio di prenotare attraverso il sito.