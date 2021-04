In previsione di una imminente riapertura sia a pranzo che a cena, un comitato spontaneo di ristoratori di Milazzo si è riunito per stilare una serie di proposte da presentare all’amministrazione comunale. In particolare, durante l’incontro, si è discusso di alcune problematiche in vista della stagione estiva e sono stati stilati una serie di punti che verranno sottoposti nei prossimi giorni all’assessore allo Sviluppo Economico Maurizio Capone. Ecco quali sono:

Rielaborazione del piano di raccolta dei rifiuti previsto per le utenze commerciali con aumento della frequenza del ritiro per tutte le categorie rifiuti, ed in particolar modo dell’organico, vetro ed indifferenziato che richiedono uno smaltimento quotidiano; Annullamento dell’imposta TARI e TOSAP 2021 già prevista per l’anno 2020; Ampliamento e regolamentazione delle concessioni di utilizzo del suolo pubblico adiacenti le attività, in modo da garantire il recupero dei coperti persi in osservanza delle regole previste per il rispetto del distanziamento sociale, garantendo il rispetto del decoro sociale e dell’equità di trattamento tra le diverse attività; Aiuto a collaborazione da parte delle forze dell’ordine nel controllare gli assembramenti nelle zone adiacenti o limitrofe alle attività; Ricerca di soluzioni comuni e aiuti per le attività che non dispongono di spazi all’aperto; Collaborazione e cooperazione fra esercenti e amministrazione nelle scelte determinanti che saranno prese in vista della stagione estiva.