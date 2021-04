Prosegue l’attività di indirizzo dell’assessore alla Cultura, Francesco Alesci finalizzata al potenziamento della biblioteca.

L’esponente della giunta Midili ha comunicato che è stata completata la catalogazione degli ultimi volumi acquistati lo scorso anno che hanno permesso un aggiornamento dell’offerta di volumi, con una diversificazione per settore.

«Grazie al lavoro del personale – afferma Alesci – abbiamo delle sezioni dedicate ai più giovani, agli amanti della storia ma anche della narrativa. Tutti libri che sono disponibili attraverso il prestito tramite prenotazione. Un modo per rafforzare il rapporto tra l’istituzione culturale ed i cittadini e far sì che la nostra biblioteca sia, come ho sempre sostenuto il “motore” della cultura e non soltanto un luogo di approfondimento attraverso l’accesso ai libri».

