Milazzo, mozioni approvate in consiglio: una strada per Sergio Torre ed esami di laurea al Comune

Oltre alla benemerenza al campione italiano di salto in lungo Antonio Trio, il consiglio comunale di Milazzo nell’ultima seduta ha votato due mozioni. In scaletta due mozioni, la prima presentata da Lydia Russo, Maria Sottile e Francesco Rizzo, per lo svolgimento di esami di laurea in Comune; la seconda a firma del presidente Alessandro Oliva per l’intitolazione di una strada comunale a Sergio Torre, 1° Ufficiale Pilota 118 Sicilia, caduto in servizio nell’adempimento del proprio dovere. Entrambe sono state approvate all’unanimitĂ .

In apertura diversi gli interventi preliminari. Il consigliere Antonio Amato ha chiesto l’istituzione di isola pedonale nel centro cittadino dopo giorno 26 aprile, data fissata dal governo per la riapertura di bar e ristoranti all’aperto, con limitazioni anti Covid, mentre Lorenzo Italiano ha chiesto notizie relative alla assegnazione di alloggi popolari, visto che da tempo si attende la graduatoria. Antonio Foti infine ha rinnovato il sollecito per una campagna informativa sulle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, dopo che si è dato seguito alla nuova gestione del servizio di igiene pubblica ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La seduta è stata rinviata alle ore 19 di giovedì.