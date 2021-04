Non ce l’ha fatta Alessandro Maimone, il trentenne milazzese rimasto ferito a causa di un incidente avvenuto ad Archi il giorno di Pasquetta, lo scorso 5 aprile. Le condizioni di Maimone – noto per gestire assieme alla sua famiglia il bar New Alexander di via Vittorio Veneto – sono apparse subito gravi. L’emorragia cerebrale aveva portato i neurochirurghi ad escludere un intervento ritenendolo inoperabile. Nonostante questo, dopo qualche giorno, di fronte ad un piccolo cenno di miglioramento, era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dove opera un reparto di neurochirurgia per intervenire in tempi celeri in caso di ulteriori miglioramenti. Le condizioni critiche ma stabili lasciavano ben sperare, ma nelle ultime ore lo stato clinico era precipitato. Alessandro è morto intorno alle ore 19. Non è escluso che la procura di barcellona disporrà l’autopsia.

Alessandro, all’alba del 5 aprile, si trovava a bordo della sua Fiat Panda. Il mezzo improvvisamente, ed in maniera autonoma, si è violentemente schiantato contro un muro. A soccorrerlo gli operatori del 118 di Milazzo, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Per estrarlo dal groviglio di lamiere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. Proveniva da un comune del comprensorio dove aveva consegnato colombe pasquali artigianali e stava rientrando a Milazzo per aprire il bar di famiglia.

Sin da subito la notizia dell’incidente ha sconvolto amici e conoscenti che sui social avevano espresso il proprio dispiacere per l’accaduto e lanciato messaggi di sostegno visto che si trovava tra la vita e la morte. Molti lo conoscevano non solo perché era una presenza fissa all’interno del bar dove non disdegnava intrattenersi con i clienti a commentare i fatti del giorno ma anche per le vicende sportive dell’Inter, la sua squadra del cuore.