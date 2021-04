“L’impegno e la passione premiano sempre”. E’ questa la sintesi della lettera di apprezzamento ricevuta dal sirigente dell’Istituto “Ettore Majorana” di Milazzo, Stello Vadalà, da parte di Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, Roberto Lagalla.

«Si tratta – scrive l’assessore Lagalla – di un riconoscimento che premia il lavoro della dirigenza e del corpo scolastico costituendo motivo di particolare gratificazione per la studentessa Rosamaria Imperiale, vincitrice del premio “Alumni leadership Award”, promosso dalla Award JA, associazione no profit, che ha avuto l’opportunità di esporre la propria idea imprenditoriale».

Il riconoscimento di merito e apprezzamento assume, peraltro, valore aggiunto perchè testimonianza delle qualità di chi li ha conseguiti e del contesto che ha creato le condizioni per sviluppare, favorire e promuovere, attraverso un processo continuo, coerente e progressivo e un’attenzione sempre accurata alla ricerca e all’innovazione educativa, competenze e abilità come opportunità di crescita e risposta alla sfide del tempo.

«L’istituto mamertino anche in tempi di pandemia, di didattica a distanza e difficoltà di interazione – afferma il preside Vadalà – ha mantenuto inalterato il valore della mission della sua offerta formativa tesa a rendere sempre più elevata la qualità dell’apprendimento e del benessere degli allievi non solo destinatari di un servizio, ma parte in causa in assoluto, di fatto, capaci di partecipare attivamente alla realizzazione di se stessi e del proprio progetto di vita»