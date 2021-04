Cento milioni tra investimenti e manutenzione. Oggi pomeriggio la Raffineria di Milazzo ha presentato ai sindacati e alle ditte dell’indotto il piano di investimenti per il 2021. L’incontro si è tenuto a Messina nella sede di Sicindustria rappresentata dal presidente Ivo Blandina che ha introdotto i lavori.

A snocciolare i numeri nel corso delle due ore e mezza di riunione sono stati il direttore generale Luca Amoruso e il direttore tecnico Paolo Chiantella. Presente anche il capo delle Risorse Umane Giovanni Gervino. Cinquantacinque milioni saranno utilizzati per gli adeguamenti ambientali che si stanno effettuando nell’ambito della “fermata” che andrà avanti fino a maggio; il resto delle somme per la gestione ordinaria. In passato si sono registrate “fermate” da 80 milioni di euro, ma visto il periodo di profonda crisi che sta attraversando il settore a livello mondiale, i sindacati si sono ritenuti “confortati” dallo sforzo degli azionisti Eni e Kuwait.

Amoruso e Chiantella hanno anticipato cinque progetti in fase di studio che prevedono di ricavare combustibile da olii esausti e prodotti vegetali o idrogeno verde da fonti non fossili. Progetti “verdi” che però, visto i costi, in parte, sarebbero legati al recovery fund, ma anche alla reale intenzione dei due azionisti di continuare a credere su Milazzo (tante le voci contrastanti per il futuro). Per il 2021, intanto, è stata garantita la piena occupazione nell’indotto.

Il direttore Amoruso ha sollecitato la firma di un protocollo con le ditte per avviare la campagna di vaccinazioni degli operai all’interno della Ram.