Nell’ambito delle attività volte a sensibilizzare la coscienza del fenomeno mafioso, le classi quarte dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo, guidate dalla dirigente Stefania Scolaro, hanno effettuato un interessante incontro on-line con Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto, noto per il suo impegno nella lotta alla mafia e al malaffare. Il dialogo schietto e cordiale, tra Antoci, gli studenti, la dirigente scolastica, l’avvocato Rossella Nastasi moderatrice dell’incontro e la professoressa Tiziana Di Blasi referente del progetto legalità, ha spaziato su molti temi riguardanti la lunga e travagliata vicenda della mafia dei Nebrodi: il famoso ed efficace protocollo di legalità , “Protocollo Antoci”, introdotto nel 2015 nel parco per l’assegnazione degli affitti dei terreni che prevede la presentazione del certificato antimafia, oggi applicato in tutta Italia, l’attentato avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2016, dal quale il presidente Antoci è uscito illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta, l’attività di delegittimazione operata a suo danno dalle organizzazioni mafiose, da alcuni mezzi di informazione e dalla commissione antimafia del Parlamento siciliano, il maxiprocesso avviato al Tribunale di Messina che vede alla sbarra 111 imputati a seguito dell’operazione del 15 gennaio 2020 denominata “Nebrodi”.

Tante considerazioni sono state rivolte agli studenti da Giuseppe Antoci rispetto ai modelli da seguire e agli atteggiamenti da tenere come membri di una comunità.

Il suo racconto, non privo di emozioni e riflessioni sull’opportunità di mettere in gioco la propria vita e la serenità della propria famiglia, pone in evidenza, come i risultati raggiunti e gli incontri con i giovani studenti di ogni ordine e grado siano la linfa vitale che lo spingono a non retrocedere in questa lunga ed intensa battaglia volta ad affermare le ragioni dei siciliani onesti.

L’Itet “Leonardo Da Vinci”, inoltre, ha accolto con entusiasmo l’invito da parte diAntoci a partecipare all’evento organizzato dal Liceo Medi di Palermo su “Il Mutamento della Mafia: i fondi europei e le terre liberate” che si terrà il 18 maggio 2021 al quale parteciperanno tra gli altri il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese e il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Rhao.