C’era anche una rappresentanza di ristoratori di Milazzo alla manifestazione organizzata stamattina al Circo Massimo di Roma promossa dalle associazioni Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. Hanno chiesto al Governo una data certa per la riapertura delle attività, poter lavorare a pranzo e cena e posticipare il coprifuoco a mezzanotte.

La delegazione di Milazzo composta da Christian Guercio (Totù), Stefano Scibilia (Doppio Zero), Renato Maiorana (Doppio Gusto), Raffaele Fazio e Simone Gugliotta (Bukowski); Giovanni Cambria (La Chinta), Francesco Lo Presti (Il Tuppo); Alessandro Ilacqua (Civico 147); Francesco e Alessandro Vento (La Casalinga) si è distinta per compostezza e serietà (poco prima della fine si sono registrati tafferugli promossi da infiltrati). Indossava magliette bianche con il nome della città e vari slogan (Siamo in stato di abbandono; Chiusura fiscale 0). E’ stata ripresa dalle telecamere dei tg nazionali e, addirittura Rai News 24 ha dato ampio spazio al portavoce Guercio. «Non vogliamo elemosine ma la possibilità di lavorare in sicurezza», ha sottolineato Guercio. Nel pomeriggio si è svolto un incontro tra una delegazione di cinque persone e il sottosegretario Deborah Bergamini a Largo Chigi.

DIETRO LE QUINTE. Il milazzese Christian Guercio era riuscito a farsi inserire nella delegazione composta da sole cinque persone che si è incontrata con il sottosegretario Bergamini. Poco prima di entrare ha ceduto il posto al rappresentante di una sigla sindacale nazionale seguendo a distanza l’incontro tramite smartphone.