Milazzo, quarantamila euro per la messa in sicurezza della banchina alla ‘Ngonia Tono

Milazzo, quarantamila euro per la messa in sicurezza della banchina alla ‘Ngonia Tono

Quarantamila euro per la messa in sicurezza della banchina di piazza Ngonia del Tono interessata da un cedimento strutturale.

La giunta municipale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Fabio Marino per l’importo di 40 mila euro che «consentirà di scongiurare ulteriori crolli limitando così i pericoli per la pubblica incolumità e contestualmente mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla Ngonia del Tono».

I lavori dovrebbero iniziare a breve, considerato che le somme sono disponibili nel bilancio comunale approvato la scorsa settimana e dunque sarà solo necessario procedere all’individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori e ottenere la consegna delle aree da parte del demanio marittimo, visto che i manufatti ricadono nell’area di competenza dell’ente regionale.

Non dovrebbero esserci lungaggini visto che si tratta peraltro a rimuovere una criticità. L’intervento non è stato solo sollecitato dai residenti ma da chi è solito frequentare quello che viene definito uno degli angoli più suggestivi di Milazzo.

“Nel contempo – dichiara il sindaco Pippo Midli – presenteremo nei prossimi giorni negli uffici regionali del Commissario per l’emergenza per il dissesto idrogeologico, una progettazione definitiva per il consolidamento del costone roccioso sovrastante la Ngonia del Tono che prevede anche il potenziamento della regimentazione delle acque meteoriche che interessano gli impluvi naturali che convergono sulla piazza».

DIETRO LE QUINTE. Il cedimento non sarebbe dovuto all’erosione costiera ma – secondo alcuni addetti ai lavori – all’inadeguato convogliamento delle acque predisposto nel corso della riqualificazione di piazza Ngonia Tonio. Arrivano anche le acque della vicina via delle Magnolie. Il punto di incontro tra le due condotte è un tombino che regolarmente “esplode” durante le piogge.