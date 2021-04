Gli uffici del settore idrico di palazzo dell’Aquila comunicano che mercoledì 14 aprile è in programma un intervento di riparazione alla rete idrica nella via Massimiliano Regis. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere la fornitura dell’acqua dalle 8 alle 11.

